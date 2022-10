È un Catania da record: vince anche la settima ed è l'unica squadra a punteggio pieno dalla Serie A in giù

Primo tempo di tentativi e sofferenza, ripresa cominciata con un assedio che ha portato al gol propiziato da Rapisarda e deviato nella propria porta da Dodaro, quindi il bis di Giovinco. Il Catania, in ogni caso, festeggia il settimo successo di fila in campionato (2-0), resta capolista ma va a più cinque sul Lamezia bloccato (2-2) dal Trapani. Ed è l'unica squadra in Italia ad averle vinte tutte.

Un record che ha esaltato i 15 mila del Massimino che hanno ancora una volta spinto la squadra di Ferraro verso un altro trionfo nato grazie alla spinta della squadra che nel primo tempo era stata poco incisiva, anche nervosa, ma nella ripresa è rientata in campo con un altro piglio.

Ma la Serie D è una trappola continua. Con grinta e personalità, i rossazzurri hanno amministrato le difficoltà senza mai rischiare dietro. Al momento giusto il traversone di Rapisarda, il migliore in campo nelle due fasi di gioco, ha propiziato la rete con la complicità di Sarao che è andato a pressare sul secondo palo.

Le scelte di Ferraro (De Luca falso 9) e i cambi in corsa hanno sempre funzionato. Anche in questo caso nonostante le nove assenze per infortunio. C'è stata gloria anche per Jefferson, punito con l'esclusione dalla trasferta di Marigliano, riabilitato subito e schierato per metà ripresa. E Giovinco? Entra e segna con una magia dalla linea di fondo con un pallonetto meraviglioso per il raddoppio che mette fine alla gara con un trionfo. Adesso si attendono buone nuove per Paternò-Catania che non ha ancora un campo di gioco sul quale disputare il derby di domenica.

IL TABELLINO

CATANIA-LOCRI 2-0

CATANIA (4-3-3) Bethers 6,5; Rapisarda 8, Ferrara 6 (dal 1' s.t. Boccia 6,5), Lorenzini 6,5, Castellini 6,5; Rizzo 7, Lodi 6,5 (dal 10' s.t. Giovinco 7), Vitale 6,5; Sarno 7 (dal 36' s.t. Bani), De Luca 6,5 (dal 18' s.t. Jefferson 6,5), Forchignone 6 (dal 1' s.t. Sarao 6,5). A disp. Groaz, Somma, Lubishtani, Buffa. All. Ferraro 7.

LOCRI (4-3-3) Iannì 5,5; Mazzone 5,5, Aquino 6, Mbaye 5, Romero 5,5; Pagano 6, Dodaro 4,5, Palermo 6 (dal 28' s.t. Parrotta 5,5); Ficara 5, Furina 5, Chiricosta 5,5 (dal 39' s.t. Delfino s.v.). A disp. Gagliardotto, Congiu, Aquino, Larosa, Vita, Martinez, Carella. All. Mancini 5,5.

ARBITRO Fantozzi di Civitavecchia 6 (Spatrisano e Tragni).

RETI Dodaro (aut) al 20' s.t. Giovinco al 46’ s.t.

NOTE Spettatori 15 mila circa, espulso Dodaro al 30' s.t. Ammoniti Mbaye, Palermo, Rapisarda, Sarno, Chiricosta. Angoli 3-3. Rec 6’ e 5’.

