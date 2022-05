Ecco 'Estate Azzurra Sky', 'vogliamo essere la casa dello sport'

ROMA, 10 MAG - "Il nostro obiettivo è continuare a essere la casa dello sport". Parola di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, alla presentazione della programmazione estiva di Sky all'interno dello spazio WeSportUp nel parco del Foro Italico di Roma. Dalla terra rossa a Wimbledon, passando per le Finals di Torino, i Mondiali di atletica leggera, gli Europei LEN di nuoto a Roma, tanto volley con i Mondiali FIVB maschili e femminili, la FIVB Nations League maschile e femminile, oltre ai Mondiali di beach volley. E ancora, il calcio femminile con la UEFA Women's EURO 2022, gli Europei FIBA di basket maschili e l'Open d'Italia di golf. "Tanti eventi tutti insieme e di grande qualità per un calendario che si arricchisce della Coppa Davis che per la prima volta andrà su Sky Sport" ha annunciato Ferri. Per questo non poteva mancare Filippo Volandri. "Voglio essere il capitano di tutti, di chi scende in campo e di chi guarda. Spero di prendere delle decisioni sempre più difficili, vorrà dire che la squadra sta bene" ha spiegato Volandri. Insomma, tante novità nella programmazione estiva di Sky che vanno ad affiancarsi alla già ricca programmazione e alle produzioni originali, quali "#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot", Matteo Marani e un nuovo capitolo di "Storie" intitolato "2003, Giallo Parma" oppure Giorgio Porrà con "L'Uomo della Domenica" dedicato a "Gilles Villeneuve - L'aviatore". "E' un grande giorno - ha commentato Marzio Perrelli, executive vice president Sky - Avevamo fatto una promessa a inizio stagione parlando di casa dello sport all'interno di questa offerta fantastica in cui c'è l'eccellenza di ogni disciplina che Sky racconterà ai propri abbonati con la solita passione. Abbiamo visto che l'investimento nella tecnologia, abbinato all'affidabilità, è importante per trasmettere senza problemi".

