Ecco il tour di Sport e Salute, Cozzoli "noi vicini alla gente"

ROMA, 17 GIU - Comincerà il 25 giugno il tour #piùsportpiùvita di Sport e Salute per promuovere l'attività motoria e i corretti stili di vita su tutto il territorio italiano. Un viaggio che partirà da Torino per quaranta tappe in altrettante città fino al 24 ottobre 2022. Insomma, un villaggio itinerante sotto forma di truck che al suo arrivo in ogni tappa del tour si "aprirà" trasformandosi in uno spazio di oltre 50 mq e 25 posti a sedere, pronto per essere utilizzato per incontri formativi, informativi, di ascolto e di confronto. "Vogliamo dare una scarica adrenalinica di sport e il territorio è decisivo in questo, vogliamo avvicinarci alle persone con una relazione diretta - ha spiegato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute durante la conferenza di presentazione del tour presso WeSportUp -. Vogliamo promuovere due valori: sport e corretti stili di vita abbinati alla prevenzione. Stiamo registrando una fame di sport che dobbiamo comprendere e favorire". I dati, infatti, dimostrano come l'obesità tra i ragazzi sia in aumento, mentre i sedentari sono il 33,7% del nostro paese. Per questo Sport e Salute, insieme a Renault, Decathlon e Telepass, sarà in giro per la penisola con l'obiettivo di promuovere lo sport perché "dobbiamo essere i primi a trovare la strada giusta per motivare tutti i cittadini" ha concluso Cozzoli. Un tour "per offrire tempo di qualità alle persone" ha aggiunto Raffaele Fusilli, ad di Renault Italia. "Da 123 anni siamo un'azienda attenta alle esigenze delle persone - ha proseguito - siamo particolarmente attenti al benessere di ogni individuo perché un cuore sano è un cuore da cui nascono passioni ed emozioni". Conclusioni, invece, affidate alle Legend di Sport e Salute che saranno impegnate nel tour a partire da Manuela Di Centa. "Abbiamo fatto tanti percorsi, ma questo pezzo di strada sportiva quando si conclude l'agonismo, è un qualcosa di diverso e che ci permette di ridare indietro quello che lo sport ci ha dato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA