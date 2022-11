Edu Gaspar è il primo direttore sportivo dell'Arsenal

ROMA, 18 NOV - Variazione storica nell'organigramma dirigenziale e societario dell'Arsenal, il club da più tempo presente nella massima serie del campionato inglese. Il 44enne brasiliano Edu Gaspar, già direttore tecnico dei 'Gunners', è stato nominato direttore sportivo. E' la prima volta, come riferisce l'Arsenal con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, che viene assegnato questo ruolo nella società londinese. "Siamo lieti di annunciare che Edu Gaspar è stato nominato nostro primo direttore sportivo in assoluto", si legge.

