Egonu: olimpionico Desalu, dispiace sentire certe cose

ROMA, 16 OTT - "Purtroppo nel 2022 accadono ancora certe cose e dispiace. Non è giusto: Paola Egonu è italianissima, è nata qui, ha le nostre radici, è solo un po' più 'abbronzata'. A me non è mai successo, sono fortunato, l'atletica non è il calcio ed è un ambiente tranquillo". L'olimpionico della staffetta 4X100 Fausto Desalu, oro a Tokyo e anche lui nero come la Egonu, commenta così, al telefono con l'ANSA, la vicenda dello sfogo della pallavolista azzurra al termine della finale per il bronzo dei Mondiali. "Io sono cresciuto in un paese in provincia di Mantova - dice ancora Desalu - con poco più di 800 abitanti e non ho mai avuto problemi. Però in tanti mi dicevano che li avrei avuti quando mi fossi trasferito altrove, in una località più grande. Ma finora non è stato così, anche se io ero preparato mentalmente". "Quanto alla Egonu - conclude - capisco che senta anche molta pressione, e in ogni caso non è giusto ptendersela con lei quando si perde. La pallavolo è uno sport di squadra, non è l'atletica, e si perde o si vince tutti insieme"-.

