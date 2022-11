Empoli: Zanetti, con Cremonese per chiudere bene l'anno

EMPOLI (FIRENZE), 10 NOV - L'Empoli chiude questa prima parte di campionato con uno scontro diretto delicatissimo, domani sera al 'Castellani' affronta la Cremonese. Una gara che si gioca a un paio di giorni dalla sfida di Napoli: "La difficoltà - ammette il tecnico Paolo Zanetti - è proprio questa, preparare la partita in sole due ore. Ho bisogno di tutta la disponibilità dei ragazzi, questi tipi di partite si giocano sui dettagli. Non è detto che facciamo la partita, la Cremonese sa fare bene tutto. Sono aggressivi, è una partita per certi versi sporca perché l'avversario te la sa sporcare. Dobbiamo essere bravi a calarci nel ritmo della gara senza snaturarci. Vogliamo assolutamente fare risultato per finire questa annata bene". Un Empoli che a Napoli si è confermato in un buon momento: "Mi focalizzo sull'atteggiamento della squadra. Mi hanno reso orgoglioso, hanno giocato con cuore e intelligenza - sottolinea Zanetti -. Hanno seguito i dettami, siamo rimasti sul pezzo fino alla fine come una squadra vera sa fare. L'obiettivo di tornare da Napoli convinti della nostra forza è un punto a favore". Sul fronte formazione l'allenatore dice: "Ci sono due situazioni da verificare, ma non faccio nomi. Di sicuro è una partita diversa, potremmo avere anche delle necessità, quello che conta non è lo schieramento ma la mentalità che metteremo in campo. Arriviamo a questa partita pronti e carichi, convinti ma anche con un tasso di umiltà alto. Affrontiamo una squadra che ha messo in difficoltà tante squadre, questo non va dimenticato". Una battuta sulla Cremonese, avversario ostico: "Okereke lo conosco bene, l'ho avuto l'anno scorso. Va tenuto d'occhio, è una squadra che comunque ha delle caratteristiche ben precise che si sposano bene con le convinzioni dell'allenatore. Sono rognosi, lo sarà anche per noi. Ogni partita ti mette in un binario in cui devi dimostrare di saper stare. Dobbiamo calarci in qualunque partita sia". Gli obiettivi dell'Empoli: "Noi vorremmo metterci in una posizione tranquilla, la Cremonese farà le proprie valutazioni. Per noi sarebbe bene anche non perdere per lasciare la Cremonese lontana".

