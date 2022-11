Empoli: Zanetti, è il momento di accelerare

EMPOLI (FIRENZE), 04 NOV - Al via per l'Empoli una settimana fondamentale per il campionato. Prima della sosta mondiale sono in programma due gare casalinghe e una trasferta: Sassuolo domani e Cremonese venerdì prossimo, mentre martedì ci sarà la gara a Napoli. Tuttavia il tecnico Paolo Zanetti pensa solo alla sfida con i neroverdi: "Sono assolutamente concentrato su questa, abbiamo due partite su tre importantissime, sicuramente dovremo gestire ma vedremo dopo questa partita. Il momento è quello di accelerare". L'allenatore non vuol pensare neanche alla sosta: "Ripeto, siamo concentrati al 100% sulla partita di domani, abbiamo già messo giù una sorta di programma, con una specie di nuova preparazione. Ma adesso ci interessa finire bene questa settimana, dare un segnale che l'Empoli ha fatto bene questa prima parte". L'obiettivo è migliorare in fase offensiva e di concretizzazione: "Dobbiamo aumentare i nostri numeri offensivi, con un lavoro di squadra. Mi aspetto che ci sia un percorso di crescita, dobbiamo valorizzare ciò che creiamo e i nostri numeri al momento non sono sufficienti". "Noi dobbiamo dare un segnale all'ambiente e a noi stessi. I ragazzi devono saper sopportare le critiche e le pressioni, dobbiamo portare l'ambiente dalla nostra parte. Domani mi aspetto dal punto di vista del temperamento una forte reazione".

