Empoli: Zanetti non si fida, 'mi ricordo del Venezia'

EMPOLI, 11 NOV - Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, appare decisamente soddisfatto per la seconda vittoria consecutiva dei suoi e per i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, anche se ricorda quello che è accaduto col suo Venezia lo scorso anno: "La squadra ha girato a +6 e poi sapete com'è andata... La classifica la vedremo alla fine - dice -, serve mettere dentro più punti possibili, consapevoli che ogni partita è diversa. Oggi sfidavamo una squadra che doveva per forza mettere tutto dentro, siamo stati bravi". Mettere dentro Cambiaghi all'inizio della ripresa è stata la mossa vincente. "La bravura di un tecnico - spiega - passa sempre dai giocatori, sono contento per lui, ci serviva quel tipo di caratteristica, la velocità, perché la partita era su un piano di quel tipo. Il ragazzo merita tanto, sono felice abbia fatto gol, ha grande qualità e si sta mettendo in mostra qui da noi". Per l'Empoli è stata un'altra gara sofferta: "Per il tipo di squadra che siamo è impossibile arrivare all'obiettivo senza soffrire - commenta -. A volte rischi di essere bellino ma non vincere mai le partite, contano i punti e a volte serve snaturare il proprio credo e mettere altro in campo". E adesso c'è una sosta lunghissima. "Non avendo chi va ai Mondiali si può lavorare su tanti aspetti - dice Zanetti -. Però va detto che si entra subito nel mercato, sappiamo che ci sono state situazioni particolari in estate sulle quali ci è servito del tempo per recuperare. Dobbiamo essere bravi a capire cosa ci serve veramente, è una situazione nuova e lo è per tutti".

