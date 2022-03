Endas Sicilia nuoto trofeo di Pasqua 2022, finalmente si torna in vasca a Caltagirone

Si torna in vasca a Caltagirone con “Endas Sicilia nuoto trofeo di Pasqua 2022”. La kermesse sportiva si terrà domenica 3 aprile, a partire dalle 9, nella piscina coperta del Kiran Club di via Agesilao Greco, a Caltagirone. La manifestazione è aperta a sette categorie per nati e nate dal 2002 e precedenti al 2014 e successivi: Seniores, Cadetti/e, Juniores, Ragazzi/e, Esordienti A, Esordienti B ed Esordienti C.

Nove le gare: 25 e 50 metri farfalla, 25 e 50 dorso, 25 e 50 rana, 25 e 50 stile libero, 100 misti. Ogni società, che dovrà essere affiliata all’ente di promozione sportiva Endas, potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Per aderire c’è tempo fino al 21 marzo. Endas, attenta più che altro al puro momento sportivo e non alla competizione, soprattutto dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid, non redigerà la classifica a squadre.

«Il momento storico complicato - dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia - ha colpito duramente anche il mondo delle piscine. La pandemia ha portato prima chiusure e poi contingentamento degli ingressi, adesso è arrivata la stangata del caro bollette. Tuttavia i gestori degli impianti e le società stanno mostrando una grande voglia nel portare avanti i valori di questo sport. Mi auguro, dunque, che le realtà che gravitano attorno al mondo delle piscine si avvicinino ad Endas e partecipino a tutte le manifestazioni promosse da questo ente che vede nel nuoto una grande cultura sportiva».

Per le iscrizioni a “Endas Sicilia nuoto trofeo di Pasqua 2022” è possibile contattare il 349.6790435 o inviare una e-mail a sicilia@endas.it.

