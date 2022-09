Energia: Vezzali a Draghi "sport allo stremo, si intervenga"

ROMA, 07 SET - "Non intendo fare una classifica, né sottostimare le enormi difficoltà che attanagliano tutti i settori del Paese, ma il mondo dello sport è sicuramente tra quelli più allo stremo, forse sconta vecchi pregiudizi che ne impediscono l'equiparazione ad altri settori produttivi". E' il "grido d'allarme" lanciato dal sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, che in una lettera al Premier Draghi - di cui l'Ansa ha preso visione - sollecita interventi mirati per tutto il comparto alla luce della grave crisi energetica. "Non chiedo privilegi - scrive - ma che questo questo nostro mondo venisse considerato con iniziative adeguate che tenessero conto di una realtà che soffre, in primis nei gestori degli impianti sportivi, che non rientrano né nella categoria dei gestori di impianti energivori né in quella delle imprese, e per questo sono rimasti ad oggi esclusi da misure come il credito d'imposta: e il costo dell'energia ha già costretto alla chiusura piscine ed impianti sportivi". Vezzali spiega di aver messo in campo "ogni possibile iniziativa", "destinando tutti i fondi che avevamo a disposizione, purtroppo insufficienti, alle associazioni e società dilettantistiche, sia cercando di intervenire per estendere certi benefici allo sport. Lo so, la coperta è corta. Le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo previste dal Decreto Energia sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, e in particolare a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine; nel Decreto Aiuti bis abbiamo chiesto di destinare 50 milioni alla stessa finalità; nel Decreto Aiuti è stata inserita la proroga a novembre 2022 della sospensione dei termini del pagamento dei tributi fiscali e contributi previdenziali per il mondo sportivo".

