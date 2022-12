Equitazione: il "Sicilia Pony Show" ha fatto centro

La seconda edizione del "Sicilia Pony Show" ha fatto centro. Ieri giornata conclusiva al Club Ippico La Palma di Messina ha visto impegnati oltre 200 bambini con i loro pony che hanno animato la manifestazione di interesse regionale organizzata dalla Fise Sicilia diretta da Fabio Parziano, che ha visto impegnati i mini cavalieri e le mini amazzoni in tre giornate di sport e divertimento con un comune denominatore: la passione per i cavalli e in questo caso per i divertentissimi pony.

Pubblicità

L'evento ha coinvolto a livello ludico le discipline salto ostacoli, dressage, volteggio, pony games ed endurance, una splendida vetrina promozionale dello sport ad altezza di sella e si è svolto con il fondamentale contributo della Federazione Italiana Sport Equestri nazionale, che ha approvato un progetto straordinario presentato dalla Fise Sicilia.

<Il "Sicilia Pony Show" - ha sottolineato Fabio Parziano, presidente del Comitato Regionale Fise Sicilia - è un’iniziativa cardine che riguarda le attività di base degli sport equestri isolani. Questa 2ª edizione è andata al di sopra delle nostre aspettative. Il mondo dei pony cresce in maniera importante, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo e i risultati anche in ambito nazionale lo dimostrano. Stiamo già lavorando per la prossima edizione>.

<Sono state tre intense giornate trascorse in una bellissima atmosfera prenatalizia – ha concluso il presidente Parziano - che ha consentito un momento di aggregazione importante anche per il tradizionale scambio degli auguri. A mettere l’accento sull’evento - ha concluso Parziano - la presenza dei vertici nazionali del settore che ci hanno consentito di effettuare un’importante verifica del livello dei nostri ragazzi>.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA