Equitazione: Mondiali paralimpici, la Morganti vince l'oro

ROMA, 14 AGO - Sara Morganti, in sella a Royal Delight, è per la terza volta consecutiva campionessa del mondo di freestyle nel dressage paralimpico. Dopo Caen 2014 (argento nel tecnico e oro nel freestyle), Tryon 2018 (oro nel tecnico e nel freestyle), l'amazzone azzurra ha conquistato oggi il gradino più alto del podio ai Campionati del mondo di Herning (Danimarca). Continua, dunque, la festa in casa azzurra dopo l'argento ottenuto proprio da Sara e Royal mercoledì scorso nella prova tecnica, dopo il bronzo conquistato nel pas de deux di volteggio e dopo la qualifica paralimpica ottenuta dalle azzurre ieri nella gara a squadre. Sara e Royal Delight, penultime ad entrare in rettangolo per il grado I, hanno messo a segno una percentuale dell'80,653&. Ultimo ostacolo al metallo più prezioso restava, dunque, Richards Snikus che, proprio mercoledì scorso in sella a King of the Dance e davanti a Sara Morganti, aveva conquistato l'oro nel tecnico. Il cavaliere lettone non è riuscito, però, a superare oggi il punteggio dell'azzurra e ha chiuso con 78,400% con l'argento al collo. Bronzo per l'irlandese Michael Murphy in sella a Cleverboy (78,387%). Sul rettangolo della BB Horse Arena di Herning è stata davvero emozionante la coreografia scelta da Morganti per il freestyle del Campionato del Mondo, sviluppatosi sul grafico disegnato da Laura Conz e accompagnato dalle musiche di Claudio Gabbiani.

