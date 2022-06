Equitazione: Nepi, Milano Jumping è una meravigliosa realtà

MILANO, 26 GIU - "La grande partecipazione di pubblico alla Milano Jumping Cup (MJC) conferma, ancora una volta, quanto sia forte la voglia di sport della città di Milano. Un segnale chiaro e inconfondibile per Sport e Salute nella diffusione della pratica sportiva di base che non può che passare per i grandi eventi, come nel caso del NextGen di tennis". Così Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute che, con Snaitech, Rcs Sport e Fise, ha organizzato la Frecciarossa MJC, alla sua seconda edizione. "Siamo a disposizione delle istituzioni cittadine, regionali e di chiunque voglia collaborare per portare lo sport in ogni angolo di Milano e della Regione Lombardia, immaginando un nuovo tessuto impiantistico che sappia interpretare il presente e il futuro dello sport in Italia - aggiunge -. La MJC è una meravigliosa realtà che ci spinge a realizzare, qui a Milano, un Europeo 2023 di grande ambizione". Soddisfatto anche Simone Perillo, segretario generale della Fise: "È stato un grande successo. Siamo felici per la partnership avviata dalla Federazione con Snaitech, Rcs Sport e Sport e Salute in vista dei Campionati Europei di Salto Ostacoli che, ricordo, varranno per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si svolgeranno nello splendido ippodromo di San Siro all'inizio del mese di settembre 2023". Paolo Bellino, ad di Rcs Sport & Events, sottolinea il feeling nella squadra organizzativa: "Abbiamo creduto nell'entusiasmo di Snaitech e s'è creata subito la giusta atmosfera per costruire un evento al quale il pubblico ha risposto con entusiasmo. Abbiamo creato una squadra e un modello che possono essere replicati anche su altri eventi". Fabio Schiavolin, ad di Snaitech e 'padre' della MJC, si gode il frutto di due anni di lavoro: "Sono particolarmente orgoglioso della risposta dei milanesi e dell'essere riusciti finalmente a declinare ad altissimo livello le diverse specialità che vedono protagonisti i due atleti, l'uomo e il cavallo, così come accaduto sabato scorso quando, oltre allo spettacolo della MJC, ci siamo goduti le corse al galoppo nel serale. Questa è una bellissima festa che si è concretizzata grazie alla forza della squadra creata con Rcs Sport, Fise e Sport e Salute".

