Equitazione: Schiavolin, San Siro diventa teatro con MJC

MILANO, 16 GIU - "L'idea di mettere il cavallo al centro di un mondo nuovo, più sportivamente inclusivo, in realtà ce l'avevo da tempo, abbinando il salto alla velocità. E cioè trasformare l'ippodromo di San Siro, casa nostra, in un vero e proprio teatro a prescindere dagli interpreti - siano essi fantini, amazzoni o cavalieri - nel quale ospitare ippica ed equitazione senza distinzione". Lo ha detto l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin, nella conferenza stampa di presentazione della Frecciarossa Milano Jumping Cup 2022 che si disputerà dal 24 al 26 giugno. "La Jumping Cup dell'anno scorso è capitata in un periodo senza pubblico ma è andata molto bene - ha proseguito Schiavolin -. Abbiamo provato a candidarci per gli Europei 2023 accogliendo con entusiasmo la sfida e abbiamo vinto, aggiungendo un ulteriore, gradito, onere sulle nostre spalle. Per fare questa seconda edizione, con il pubblico, dovevamo ingrandire il nostro team: abbiamo allargato la squadra a Rcs. La Federazione ci è stata accanto in tutto il percorso, poi abbiamo avuto la soddisfazione di avere Sport e Salute e Fise che entrano a pieno titolo nel gruppo" "Questa idea della Jumping Cup ci è venuta in mente in due momenti distinti. Il mondo dell'equitazione e il mondo dell'ippica possono parlarsi trovando una coniugazione perfetta negli ippodromi. Credo - ha aggiunto ancora Schiavolin - che questa possa essere la migliore declinazione possibile per questi sport. Ringrazio tutti; dal 24 sarà una tre giorni di eventi straordinari. Abbiamo appena avuto conferma dell'iscrizione al premio di Martin Fuchs, il numero 1 del mondo; sarà come avere Nadal o Federer qui a Milano. Ci sarà anche Carla Cimolai, la giovane vincitrice dell'anno scorso", ha concluso.

