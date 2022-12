Equitazione: talenti in vetrina al 2° Sicilia Pony Show

L'equitazione siciliana sta vivendo una stagione magica con i binomi siciliani protagonisti nei più prestigiosi concorsi internazionali e nazionali di salto ostacoli e salire sul podio a Piazza di Siena a Roma e a Fieracavalli Verona due delle più importanti manifestazioni che si svolgono in Italia. In attesa della ripresa delle gare prevista la settimana prossima con i regionali a squadre, è tutto pronto in vista della 2ª edizione del Sicilia Pony Show, l’evento di grande interesse federale regionale che convoglierà da oggi a domenica, negli impianti del Club Ippico La Palma di Messina, centinaia di bambini e pony per un evento interamente dedicato al settore ludico.

Pubblicità

Fabio Parziano, catanese, presidente della Fise Sicilia

<Dopo il grande successo dell’edizione 2021 che ha riscosso il grande gradimento di bimbi, tecnici e istruttori – spiega Fabio Parziano, presidente della Fise Sicilia - il Sicilia Pony Show torna con diverse novità e un numero sempre crescente di discipline presenti e di partecipanti. Ad attendere l’esercito di bambini ci sarà la mascotte "Tano il Pony" che animerà i tantissimi momenti di sport e divertimento, ma anche le sontuose premiazioni al termine delle gare>.

Diverse le discipline previste: a quelle già programmate per il settore ludico (Pony games, Mounted games, Run&Ride, Gimkana 2 e Gimkana Jump 40), al salto ostacoli, al dressage e al volteggio, già programmate nel palinsesto dell’evento per il 2021, si aggiungono quest’anno anche endurance e reining. Il Comitato Regionale Fise Sicilia che ha ideato questo evento dedicato interamente al settore ludico ha l’obiettivo di far diventare il Sicilia Pony Show un momento importante di preparazione verso le Ponyadi, anche per questo si sta valutando lo spostamento di data in piena estate, al fine di consentire una progressione in vista dell’appuntamento nazionale.

Quest’anno, in particolare, il Sicilia Pony Show sarà valido per l’assegnazione dei regionali di Mounted Games, i regionali ludico/club, ma anche come campionato regionale Pony Dressage Ludico ed Endurance. In programma anche i Trofei Pony di salto ostacoli ludico.

Nel pomeriggio di domani è in programma la cerimonia d’apertura della manifestazione, a questa seguirà una serata organizzata dal Comitato Regionale Fise Sicilia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA