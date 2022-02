Eriksen è tornato, 'sono un uomo felice'

ROMA, 26 FEB - "Se togliamo il risultato (0-2 ndr), sono un uomo felice. Essere tornato in campo è una sensazione meravigliosa". Così, dai microfoni di Sky Sports Uk, Christian Eriksen ha commentato il proprio ritorno sul terreno di gioco, con la maglia del Brentford, a quasi nove mesi dall'arresto cardiaco che ebbe durante Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei. "Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in campo - le parole del danese -. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona fortuna e goditi la partita. E' stato tutto molto speciale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA