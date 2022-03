Eriksen torna anche in Nazionale a giocare con la Danimarca

(ANSAA-AFP) - COPENAGHEN, 15 MAR - Christian Eriksen tornerà anche a vestire la maglia della Nazionale danese, quasi nove mesi dopo il suo drammatico arresto cardiaco nel bel mezzo di una partita valida per la fase finale dell'Europeo. Lo ha annunciato la Federcalcio del Paese scandinavo. Il giocatore, ex Inter, che è tornato alle competizioni a fine febbraio in Premier League con il Brentford, fa parte della selezione danese per le amichevoli contro Olanda e Serbia, in programma a fine marzo, ha scritto la DBU in un comunicato stampa. (ANSAA-AFP).

