ROMA, 06 AGO - Esordio positivo per il Tottenham di Antonio Conte, che vince in rimonta, 4-1, contro il Southampton nella prima giornata della Premier League. Ospiti in vantaggio con Ward-Prowse al 12', poi gli Spurs hanno ribaltato il match grazie alle reti di Sessegnon (21' pt), Dier (31' pt),l' autogol di Salisu (16' st) e al gol di Kulusevski al 18' della ripresa.

