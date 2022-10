ROMA, 09 OTT - Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Sono queste le avversarie dell'Italia, inserita nel girone C, nelle qualificazione agli Europei di calcio del 2024, in programma in Germania: lo ha stabilito il sorteggio in corso a Francoforte.

