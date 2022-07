Euro donne: è sfida tra Spagna e Inghilterra

ROMA, 05 LUG - La tredicesima edizione dei Campionati Europei femminili di calcio prende il via domani sera, all'Old Trafford di Manchester, con la sfida tra le padrone di casa dell'Inghilterra e l'Austria, semifinaliste nell'ultima edizione, svoltasi in Olanda nel 2017, dove a trionfare furono le Orange. Gli esperti Sisal prevedono un torneo molto combattuto con la Spagna che parte davanti a tutti nella griglia delle favorite: il successo delle iberiche è offerto a 4,50. Alle loro spalle si piazza proprio l'Inghilterra, data a 5.00, mentre il podio dei pronostici per la vittoria finale è completato da Olanda e Francia, date a 6,00. L'Italia per la prima volta campione d'Europa, dopo esser arrivata seconda nel 1993 e nel 1997, pagherebbe invece 25 volte la posta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA