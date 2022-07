Euro donne: grave infortunio per la spagnola Putellas

MADRID, 05 LUG - La spagnola Alexia Putellas, Pallone d'Oro 2021, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in allenamento e non potrà prendere parte all'Europeo di calcio femminile, ha annunciato la selezione spagnola in un comunicato. "I test effettuati sulla nazionale spagnola nel pomeriggio di martedì 5 luglio 2022, presso il King Edward VII Hospital di Londra, hanno confermato che il capitano della nazionale femminile spagnola soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro" si legge nella nota. Putellas, 28 anni, era una delle più attese stelle dell'Euro femminile che inizierà domani in Inghilterra.

