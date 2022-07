Euro donne: in 87mila a Wembley, record continentale nazionali

ROMA, 31 LUG - E' di 87.192 spettatori, numero ufficializzato dall'Uefa, il totale delle presenze a Wembley per la finale degli Europei femminili Inghilterra-Germania. Si tratta del nuovo record del torneo continentale, mentre quello mondiale per una partita tra nazionali rimane quello della finale della Coppa del Mondo del 1999, Usa-Cina al Rose Bowl di Pasadena, a cui assistettero 90.185 persone. A livello di club è stato invece stabilito il primato assoluto di presenze per una partita di calcio femminile: è quello dei 91.553 spettatori al Camp Nou a marzo di quest'anno per il 'Clasico' di Champions League fra Barcellona e Real Madrid.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA