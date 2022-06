Euro U19: domani Italia-Slovacchia,possibile pass per semifinali

ROMA, 20 GIU - Dopo aver battuto 2-1 la Romania due giorni fa, la Nazionale Under 19 si prepara ad affrontare domani i padroni di casa della Slovacchia, a Trnav,a per cercare di anticipare la qualificazione alle semifinali degli Europei di categoria e conquistare il pass per i mondiali U.20 del prossimo anno in Indonesia. La vittoria degli Azzurrini, se la Francia non perdesse con la Romania, darebbe all'Italia la matematica certezza del passaggio del turno. Gli slovacchi vengono dalla sconfitta 5-0 con i Bleus nel match d'esordio e "sicuramente venderanno cara la pelle - dice Fabio Miretti, al rientro dopo una squalifica -, per loro è l'ultima spiaggia. Sono una squadra molto fisica e avrà il pubblico che la sosterrà: sarà sicuramente un match impegnativo". Il fantasista della Juventus, terminata la trasferta europea con l'Under 21, si è messo a disposizione di Nunziata, rinunciando alle ferie: "Sono giovane ed ho tempo per andare in vacanza. Sono troppo legato a questo gruppo, abbiamo superato insieme le due fasi di qualificazione ed ho voglia di andare fino in fondo insieme con loro", ha sottolineato.

