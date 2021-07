Euro 2020, positivo al Covid Alberto Rimedio, "voce" delle partite

Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri che dunque dovrà essere sostituito per la finale di domenica. Mentre la Federcalcio comunque ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, pur essendo squadra, staff e dirigenti in una 'bollà. La Rai ha attivato controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli Europei.



