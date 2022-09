ROMA, 05 SET - Seconda sconfitta per l'Italia negli Europei di basket. Gli azzurri guidati da Gianmarco Pozzecco, sul parquet del Forum di Assago, sono stati battuti dall'Ucraina nella terza partita del girone C, col punteggio di 84-73. Domani l'Italia, ora quarta nella classifica del gruppo, scenderà di nuovo in campo, affrontando la Croazia.

