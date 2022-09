Eurobasket: la Spagna di Scariolo in finale trova la Francia

ROMA, 16 SET - Francia e Spagna si contenderanno il titolo europeo di basket: entrambe le Nazionali, infatti, hanno vinto le rispettive semifinali e dunque daranno vita alla finale in programma domenica (ore 20,30) sul parquet della Mercedes Benz Arena di Berlino. I francesi hanno avuto la meglio sulla Polonia per 95-54 (15-9, 19-9, 30-18, 31-18), mentre gli spagnoli guidati dal coach bresciano Sergio Scariolo hanno sconfitto la Germania per (96-91), al termine di una sfida densa di colpi di scena. La Spagna aveva infatti chiuso il primo periodo sul 27-24, nel secondo la Germania è salita in cattedra e all'intervallo lungo ha chiuso avanti per 51-46. Tedeschi in vantaggio anche dopo il terzo periodo per 71-65 ma, nell'ultimo quarto, la Spagna ha ribaltato il punteggio e messo le mani sulla qualificazione per la finale.

