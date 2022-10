Europa League: altri 2 turni stop per Zaniolo,la Roma fa ricorso

ROMA, 21 OTT - Brutte notizie per la Roma perché l'Uefa ha deciso di usare il pugno duro con Nicolò Zaniolo, espulso contro il Real Betis all'Olimpico per un fallo di reazione a palla lontana. Al calciatore sono state aggiunte però altre due giornate di squalifica oltre quella già scontata nella gara di ritorno con gli spagnoli. La Roma farà ricorso perché giudica sproporzionata la pena, nonostante sia consapevole come sarà difficile ottenere uno sconto dall'Uefa. Qualora fossero confermate le tre giornate complessive, sarebbe finita la fase a gironi di Zaniolo.

