Europa League: Atalanta a Lipsia per ritrovarsi

ROMA, 06 APR - Dopo il Bayer Leverkusen, il Lipsia. Il cammino dell'Atalanta in Europa League parla ancora tedesco: nei quarti di finale della competizione, la Dea si trova di fronte la formazione più in forma di tutta la Bundesliga insieme col Bayern Monaco. La Roma, in Conference League, trova invece una vecchia conoscenza, il Bodo Glimt, e vola in Norvegia sia per vendicare il 6-1 subìto all'Aspmyra Stadion, sia per ipotecare la terza semifinale europea negli ultimi quattro anni. I ragazzi di Gasperini devono ritrovare lo spunto dei giorni migliori visto che domani sera, alla Red Bulla Arena, partono sfavoriti secondo gli esperti Sisal: il successo del Lipsia è dato a 1,80 contro il 4,25 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,75. I tedeschi sono leggermente avanti anche per il passaggio turno, 1,80 contro 2,00. I giallorossi, invece, sono dati per favoriti a 1,90 rispetto al 3,75 dei gialloneri norvegesi con il pareggio offerto alla stessa quota. La forbice tra le due squadre si allarga ancora di più per il passaggio turno: Roma in semifinale data a 1,30 mentre il Bodo tra le migliori quattro della Conference si gioca a 3,50.

