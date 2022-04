Europa League: Atalanta-Lipsia, all'insegna dell'equilibrio

ROMA, 13 APR - La gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Atalanta e Lipsia, dopo il pareggio in Germania, viaggia sul filo del totale equilibrio per un match che si preannuncia a totale viso aperto. In Conference League, contro il Bodo, la Roma ha la spinta di poter raggiungere la sua terza semifinale in una coppa nelle ultime cinque stagioni. A Bergano, come evidenziato dagli esperti Sisal, entrambe le squadre sono date vincenti a 2,60 con il pareggio offerto a 3,50. Stessa quota, 1,90, anche per il passaggio turno, a dimostrazione di come le formazioni di Gian Piero Gasperini e Domenico Tedesco si equivalgano in tutto. I capitolini, anche se sconfitti all'andata, partono favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,36 rispetto al'8,00 dei norvegesi con il pareggio dato a 5,00. I ragazzi di Mourinho sono avanti anche per il passaggio turno, 1,50 per la Roma contro il 2,50 del Bodo. Senza la regola dei gol in trasferta l'ipotesi supplementari, a 3,70, appare molto concreta. Josè Mourinho dovrà frenare la sua esuberanza se non vuol finire la gara prima del previsto: l'espulsione del tecnico romanista pagherebbe 9 volte la posta.

