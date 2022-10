Europa League: francese Bastien arbitra Sturm-Lazio

ROMA, 04 OTT - Il francese Benoit Bastien arbitrerà Sturm-Lazio, terza giornata del gruppo F di Europa League, in programma giovedì 6 ottobre a Graz (Austria), alle 18:45. Assistenti Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Lo sloveno Matej Jug è l'arbitro designato per Roma-Betis, terza giornata del gruppo C, in programma sempre giovedì 6, allo stadio Olimpico (ore 21). Assistenti Matej Zunic e Manuel Vidali. Ancora giovedì, ma in Conference League, il belga Erik Lambrechts dirigerà Hearts-Fiorentina, terzo turno del gruppo A, in programma ad Edimburgo alle 21. Assistenti Jo de Weirdt e Kevin Monteny.

