Europa League, Juve: Cuadrado e Bonucci verso la convocazione

TORINO, 15 FEB - Alla Continassa è in corso la rifinitura della Juventus in vista dell'appuntamento di Europa League fissato per domani, con la sfida d'andata contro il Nantes all'Allianz Stadium alle 21. E arrivano due buone notizie per Massimiliano Allegri: le condizioni di Bonucci e Cuadrado sono in miglioramento ed entrambi viaggiano verso la convocazione. Prima parte di lavoro in gruppo anche per Pogba, ma il francese ha tempi di recupero più lunghi e si dovrà ancora aspettare prima di rivederlo definitivamente in campo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA