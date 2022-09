Europa League: l'inglese Pawson arbitrerà Ludogorets-Roma

ROMA, 06 SET - Craig Pawson arbitrerà la partita d'esordio della Roma in Europa League, valida per il Gruppo C e in programma giovedì sera, alle ore 18,45, sul terreno della Ludogorets Arena di Razgrad, in Bulgaria, contro la squadra locale. Il direttore di gara inglese sarà assistito dai connazionali Lee Betts e Ian Hussin, con Robert Jones nel ruolo di IV uomo. Darren England sarà al Var e Peter Bankes avrà il ruolo di Avar. Il confronto che, sempre giovedì sera, ma alle ore 21, opporrà sul terreno dell'Olimpico di Roma la Lazio agli olandesi del Feyenoord di Rotterdam, valida per il Gruppo F, sarà invece 'fischiata' da Ricardo de Burgos. L'arbitro spagnolo sarà assistito dai connazionali Roberto del Palomar e Iker De Fransisco, con José Luis Munuera IV uomo. Al Var ci sarà Guillermo Cuadra Fernàndez, mentre Tiago Martins sarà l'Avar. Lo ha stabilito l'Uefa.

