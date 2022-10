Europa League: Lazio-Sturm Graz 2-2

ROMA, 13 OTT - Lazio e Sturm Graz chiudono sul 2-2 il quarto turno di Europa League (gruppo F), con i padroni di casa costretti a giocare tutta la ripresa in 10 per l'espulsione di Lazzi nel recupero del primo tempo. A segno Immobile dal dischetto e Pedro per la Lazio, doppietta del danese Boving per gli austriaci, che così rimontano due volte lo svantaggio. Finisce 2-2 anche Feyenoord-Midtjylland ed il girone vede quattro squadre appaiate a 5 punti, con la Lazio terza per differenza reti.

