Europa League: Mourinho 'un pareggio sarebbe stato più giusto'

ROMA, 06 OTT - "Loro hanno più qualità tecnica di noi, noi abbiamo avuto più opportunità. È questa la contraddizione della partita. Abbiamo avuto tante occasioni, anche se loro con la palla hanno grande qualità tecnica. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Betis all'Olimpico. Gli spagnoli allungano a +6 in classifica nel gruppo C: "Finire primi non è l'obiettivo - spiega il tecnico portoghese a Sky Sport -. Dobbiamo arrivare al secondo posto col rischio di prendere una squadra importante dalla Champions. Ora preferisco finire secondo che terzo e andare in Conference League".

