Europa League: per Lazio e Roma vittorie d'obbligo

ROMA, 26 OTT - La Lazio è pronta alla sfida di ritorno con il Midtjylland, decisa a vendicarsi del 5-1 subito in Danimarca ma soprattutto, punteggio a parte, a conquistare una vittoria che aprirebbe ai capitolini le porte della qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell'Europa League, nel girone più equilibrato dell'intero torneo. La Roma, reduce dal ko in campionato con il Napoli, e costretta a vincere a Helsinki per sperare di proseguire il cammino. Gli esperti Sisal vedono una vittoria della Lazio a 1,57 contro il 5,50 dei danesi mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Anche i giallorossi partono favoriti, tanto che il loro successo è offerto a bassa quota, 1,33, rispetto al 9,00 dell'HJK mentre il pareggio si gioca a 5,00.

