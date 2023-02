Europa League: Roma beffata a Salisburgo

ROMA, 16 FEB - Sarebbe stato stretto anche lo 0-0 alla Roma, in trasferta a Salisburgo nell'andata dei playoff di Europa League, con i padroni di casa tenuti a galla da un paio di interventi miracolosi del portiere Köhn. Per questo il gol di testa dell'argentino Capaldo, a due minuti dal 90', ha rovinato la serata di mister Mourinho e dei suoi che, tolto una avvio un po' sofferto, avevano tenuto il match in pugno per lunghi tratti. Il ritorno tra una settimana all'Olimpico.

