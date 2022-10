Europa League: Roma-Betis 1-2

ROMA, 06 OTT - Roma-Betis Siviglia 1-2 in una partita della terza giornata del girone C di Europa League. I gol di Rodriguez (40') e Luiz Henrique (88') ribaltano il vantaggio su rigore dei giallorossi di Dybala (34'). In Conference League la Fiorentina travolge 3-0 a Edimburgo gli Hearts e torna prepotentemente in corsa per il passaggio del turno in Conference. La squadra viola domina il match e sblocca la gara con un colpo di testa di Mandragora (4'). A fine primo tempo arriva il raddoppio di Kouame (43') in semirovesciata. Nella ripresa Hearts in 10 per l'espulsione di Neilson. All'80' chiude definitivamente i conti Jovic. Viola secondi nel gruppo A

