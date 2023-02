Europa League:Roma; Mourinho, obiettivo? non guardo oltre domani

ROMA, 15 FEB - "Vincere domani è l'obiettivo e non vado più lontano di questo". Lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo parlando degli obiettivi della Roma in Europa League. Su che formazione scenderà in campo domani, invece, ha aggiunto: "C'è la possibilità di vedere la stessa formazione di sabato. Se facciamo dei cambi, saranno uno o due, non di più". Mentre ritorno di Karsdorp ha spiegato che il problema "era nato a Sassuolo con un atteggiamento che non mi è piaciuto e un mio aggettivo troppo pesante. Per voi sembrava tutto finito, per noi non lo era. Abbiamo salvato un rapporto positivo e sono contento che lui torni, è una possibilità in più". Sul Salisburgo ha concluso: "Quando parlavo di "squali" parlavo di club fatte per vincere la Champions e che si trovano in Europa League. Arsenal, Barcellona, Manchester United e Juventus, la responsabilità è tutta su di loro. Il peso che noi sentivamo lo scorso anno in Conference League, ora è sulle spalle di queste squadre. Il Salisburgo non è fatta per vincere la Champions, ma per competere. Lo ha fatto bene, ma è finito terzo e ora è qui con noi".

