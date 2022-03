Europa League: Seoane, al Bayer è mancato il sangue freddo

BERGAMO, 17 MAR - "La causa dell'eliminazione sono i 40 minuti giocati male a Bergamo". Gerardo Seoane commenta così la sconfitta-bis negli ottavi di finale di Europa League con l'Atalanta: "Stasera siamo stati solidi in difesa e capaci di creare tanto, prendendo il gol solo alla fine - ha dichiarato il tecnico del Bayer Leverkusen -. Come partita è stata a specchio dell'andata, solo che stavolta ad attaccare senza sfruttare le occasioni siamo stati noi. I centrali difensivi dell'Atalanta, soprattutto Demiral con un grande timing nelle chiusure, hanno impedito occasioni chiare: a noi è mancato il sangue freddo di alzare la testa e decidere per il meglio". Sulle due occasioni chiave per Diaby all'inizio dei due tempi, l'allenatore svizzero è netto: "Il primo tiro non era angolato, sul secondo forse è arrivato troppo in velocità, ma poteva anche dribblare Musso". Infine, l'analisi della sfida: "Il nostro piano era non sbilanciarci subito tenendo le posizioni basse, altrimenti Muriel, Malinovskyi e Muriel sarebbero stati pericolosi nella ripartenze. Nella ripresa coi cambi abbiamo acquisito più spinta in fascia, più verticalizzazione in mezzo e due punte in più".

