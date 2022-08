Europei atletica, la Fidal a Jacobs: "Grazie per la generosità"

ROMA, 19 AGO - "A seguito di un confronto avvenuto nel pomeriggio con la direzione tecnica, su richiesta del presidente Stefano Mei, la Fidal esprime il proprio apprezzamento nei confronti di Marcell Jacobs e del suo staff, in particolare nei riguardi dell'allenatore Paolo Camossi, per aver dimostrato ancora una volta disponibilità, abnegazione, generosità e spirito di squadra per la maglia azzurra". E' la nota di ringraziamento della Federazione Italiana di Atletica Leggera all'olimpionico dei 100 metri che non ha potuto prendere parte alla staffetta 4X100. "Come è noto, Marcell Jacobs, nella finale che ci ha regalato l'oro sui 100 metri - prosegue la nota - ha avvertito un sovraccarico funzionale al polpaccio sinistro. Ritenendo la sua partecipazione alle batterie della staffetta 4x100 fondamentale ai fini della qualificazione per la finale, è stato chiesto a Marcell e al suo staff di rendersi comunque disponibili, nonostante le loro perplessità in ragione del rischio cui l'atleta sarebbe andato incontro e nonostante avessero pertanto previsto il suo impiego solo in finale". "L'andamento delle fasi preliminari del riscaldamento ha evidenziato il riacutizzarsi del fastidio avvertito nei giorni precedenti, e ha imposto di escludere definitivamente l'utilizzo dell'atleta nel primo turno della staffetta", conclude la Fidal.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA