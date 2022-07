Europei donne: covid, positiva tedesca Klara Buhl

ROMA, 27 LUG - A poche ore dalla semifinale contro la Francia, che si gioca alle 20 locali (le 21 in Italia) a Milton Keynes, la Germania perde una sua giocatrice finora sempre in campo nelle partite giocate in questi Europei. Si tratta della 21enne punta esterna Klara Buhl che, secondo quanto fa sapere la federcalcio tedesca, è risultata positiva al Covid. Pur in assenza di sintomi, è stata già messa in isolamento, mentre i tamponi a cui sono state sottoposte tutte le sue compagne e i membri dello staff hanno dato esito negativo. "Con questo virus, sapevano che una cosa del genere sarebbe potuta accadere - il commento della ct della Germania, Martina Voss-Tecklenburg -, ma l'importante è che Klara stia bene. E in effetti è proprio così, per questo la sua positività ci ha sorpresi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA