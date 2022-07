Europei donne: Giacinti, ora vedrete la vera Italia

ROMA, 12 LUG - "L'Italia è quella che avete ammirato negli ultimi anni, non quella vista con la Francia. Siamo consapevoli che per alimentare il nostro sogno l'unico risultato che giovedì abbiamo a disposizione è la vittoria". Parola di Valentina Giacinti. Contro l'Islanda giovedì le azzurre di Milena Bertolini sono chiamate ad un immediato riscatto dopo la debacle di domenica scorsa. "Affronteremo una squadra molto fisica che può contare su alcune calciatrici di spessore internazionale - ha concluso Giacinti - dovremo stare attente e rimanere unite". "Ci prendiamo la responsabilità di quello che è successo - ha ammesso senza esitazioni Flaminia Simonetti - nei primi 45' il problema è stato soprattutto mentale e facciamo mea culpa perché non siamo riuscite a dimostrare il nostro vero valore. Il livello di questo torneo è altissimo, mi rendo conto che in Italia siamo ancora un po' indietro ma il percorso intrapreso è quello giusto e sono certa che continueremo a crescere".

