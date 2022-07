Europei donne: se l'Italia passa, nei quarti troverà la Svezia

ROMA, 17 LUG - Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia, se le azzurre riusciranno, domani sera, ad avere la meglio sul Belgio e a qualificarsi per i quarti di finale degli Europei femminili in Inghilterra. Oggi le svedesi hanno battuto il Portogallo per 5-0 vincendo il gruppo C della prima fase. Passa anche l'Olanda, grazie al successo per 4-1 sulla Svizzera. RIvali delle arancioni nei quarti sarà la Francia, che ha già vinto il girone D dove sono anche le azzurre di Milena Bertolini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA