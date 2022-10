Europei: doppio podio per Federico La Barbera

Grande Italia agli Europei Under 23 e junior di sollevamento pesi in corso a Durazzo. In Albania il medagliere azzurro è già salito a quota 13 (7 ori, 3 argenti, 3 bronzi) ed è destinato ancora a crescere nelle ultime tre giornate di gare. Sul podio sono già saliti Giulia Imperio (tre ori nella categoria 49 kg); Martina Bomben (due bronzi nella categoria 49 kg); Sergio Massidda (tre ori nella categoria 61 kg); Lucrezia Magistris (tre argenti nella categoria 56 kg) e il nisseno Federico La Barbera, uno dei tre siciliani in azzurro in Albania capace di vincere due medaglie nella categoria 55 kg della competizione junior. L'atleta del Gs Fiamme Oro allievo del maestro Maurizio Sardo, in Albania nello staff tecnico azzurro diretto dal ct Sebastiano Corbu, ha vinto il bronzo nel totale con 228 kg e una straordinaria medaglia d'oro nello slancio sollevando 128 kg e il 5° posto nello strappo con 100 kg. <Il bottino finale poteva essere più prestigioso – ci dice il maestro Maurizio Sardo – Federico ha infatti sfiorato il titolo europeo sbagliando per un soffio i 133 kg nello slancio>.

Maurizio Sardo, Nino e Fabio Pizzolato, Giulia Miserendino, Federico La Barbera e Salvatore Scarantino.

La palermitana Giulia Miserendino (Gs Fiamme Oro)

Domani intano si continua per la squadra azzurra che ha come capo delegazione il mitico maestro nisseno Salvatore Scarantino e ci sarà da fare il tifo per la palermitana Giulia Miserendino l'atleta del Gs Fiamme Oro, che si allena al Centro Federale di Roma sotto la direzione del direttore tecnico azzurro Sebastiano Corbu. Giulia Miserendino arriva in Albania dopo il doppio oro agli Assoluti nella categoria 71 kg con 115 kg nello slancio e 105 kg nello strappo che è anche il nuovo record italiano.

Fabio Pizzolato, Giulia Miserendino e Federico La Barbera

Sabato gran chiusura con il terzo siciliano in azzurro, il trapanese Fabio Pizzolato (Fiamme Oro) anche lui allievo di Corbu, che avrà a bordo pedana un tifoso d'eccezione: il fratello Nino bronzo ai Giochi di Tokyo.

