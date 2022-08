Europei giovanili: in azzurro quattro siciliani

I talenti della boxe italiana saranno impegnati da domani al 21 prossimo a Ezurum in Turchia, negli europei schoolboy e schoolgirl. A seguire questi campionicini, grandi ex campioni azzurri come Patrizio Oliva e Gianfranco Rosi che fa parte dello staff tecnico femminile insieme alla modicana Valeria Calabrese. Il team azzurro è composto da 18 pugili e del gruppo fa parte anche un poker di giovani siciliani pronto a fare bene con i due palermitani Salvatore Lo Piccolo, classe 2008 che sarà impegnato nella categoria 52 kg ed Estella Filardi nei 51 kg, entrambi atleti della Cannata Boxe e il duo etneo composto dalle due gemelle catanesi Elena e (38 kg) e Gloria Potenza (40 kg), allieve all'Accademia dello Sport Catania del maestro Pierluigi Tumeo.

La modicana Valeria Calabrese, tecnico della nazionale femminile di pugilato

<Due talenti che ho il pregio di allenare da circa tre anni – racconta il maestro Tumeo – e che hanno dimostrato le loro indiscusse qualità in occasione degli ultimi campionati regionali e presi in considerazione dai tecnici azzurri Gianfranco Rosi e Valeria Calabrese. Per noi è motivo di grande soddisfazione vederle giungere a una competizione continentale che può spianare la strada verso una brillante carriera. E’ il frutto del lavoro che abbiamo svolto in questi anni e soprattutto nel periodo prima della partenza del raduno di Assisi delle atlete: abbiamo approfondito la fase di allenamenti di rifinitura alla Palestra Oikos di Catania e preparato questo appuntamento internazionale nei minimi dettagli. Curiosità, la famiglia Potenza ha la boxe nel Dna: il fratello Omar ha infatti vinto nei 63 kg il bronzo ai tricolori junior 63 kg>.

Le azzurre della squadra schoolgirl impegnate agli Europei in Turchia

Gli azzurri della squadra schoolboy impegnati agli Europei in Turchia

<Puntiamo al massimo risultato provando a raccogliere quanto prodotto in questi anni a fianco di coach Tumeo che ringraziamo per i suoi insegnamenti – le parole delle due gemelle Elena e Gloria Potenza, 13 anni - l’auspicio è quello di portare in alto la bandiera azzurra e far brillare la nostra città nel panorama pugilistico femminile>.

