Europei: Giulia Miserendino strepitosa

L'Italia dei pesi continua il suo straordinario cammino agli europei Under 23 e junior in via di svolgimento a Durazzo con un bottino di medaglie da record e scuola siciliana grande protagonista per la gioia di Antonio Urso, nisseno, presidente della Federpesistica nazionale. In Albania, dopo i tre podi del giovane nisseno Federico La Barbera (Fiamme Oro) è toccato alla palermitana Giulia Miserendino (Fiamme Oro) sbaragliare il campo nella finale della categoria 71 kg junior.

Giulia Miserendino è tornata alla grande sulla scena internazionale

La straordinaria campionessa palermitana è ritornata su un palcoscenico internazionale con una gara da incorniciare mettendosi al collo ben tre medaglie d’oro per lei che mette la firma su tutti i nuovi record italiani junior, nella nuova categoria dei 71 kg: 106 di strappo, 120 di slancio e 226 di totale.

Giulia Miserendino (Fiamme Oro) in azione

LA GARA DI GIULIA. Nello strappo Giulia è salita in pedana per ultima con 100 kg e la emula la polacca Monika Marach, già entrata in gara con 95 kg, che tenta di scavalcarla con una terza prova a 104 ma fallisce. Con l’oro di specialità già al collo, Giulia cerca di migliorarsi: sbaglia la 2ª prova a 105 kg ma non si lascia sfuggire la terza occasione a 106 che le permette non solo di mettere la firma sul nuovo record italiano juniores di specialità, ma anche di piazzare sei chilogrammi di distanza con la diretta avversaria. Nello slancio poi Giulia entra in gara nuovamente per ultima, con 115 kg, anch’esso nuovo primato italiano. La turca Ozkan e la polacca Marach provano a tenere il passo ma, la prima riesce solo ad eguagliarla a 115, mentre la seconda fallisce due tentativi a 117. A quel punto comincia lo show di Giulia: l’Azzurra solleva 120 kg in seconda prova, ennesimo record italiano e prova addirittura a sollevare i 125, falliti per un soffio e vinci l'oro nel totale alla Miserendino con 226 kg davanti alla polacca Marach (214 kg) e alla turca Ozkan (209 kg).

Il nisseno Federico La Barbera (Fiamme Oro), oro e bronzo nei 55 kg

Il trapanese Fabio Pizzolato (Fiamme Oro) in gara domani nella finale dei 96 kg

ITALIA SUPER: E DOMANI TOCCA A PIZZOLATO. Il medagliere azzurro sale così a quota 19 (10 ori, 4 argenti, 5 bronzi): Giulia Imperio (tre ori nella categoria 49 kg); Martina Bomben (due bronzi nella categoria 49 kg); Sergio Massidda (tre ori nella categoria 61 kg); Lucrezia Magistris (tre argenti nella categoria 56 kg); il nisseno Federico La Barbera (oro e bronzo nella categoria 55 kg); Giulia Miserendino (tre ori nella categoria 71 kg); Lorenzo Tarquini (un argento e due bronzi nella categoria 81 kg). Oggi in pedana per l'Italia Cristiano Ficco alle 18 nella categoria fino a 89 kg Under 23 e domani gran finale con il trapanese Fabio Pizzolato tra i favoriti nella finale della categoria 96 kg Under 23. Fabio a bordo pedana oltre al ct Stefano Corbu avrà un tifoso speciale: il fratello Nino bronzo ai Giochi di Tokyo.

