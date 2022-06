Europei in Turchia con quattro campioni siciliani in azzurro

Gli Europei assoluti di scherma tornano dopo due anni di stop per la pandemia del Covid-19 e da venerdì al 22 prossimo saranno 25 gli azzurri in pedana ad Antalya in Turchia. Molte le sorprese e spazio ai giovani da parte dei commissari tecnici delle tre armi: Stefano Cerioni (fioretto), Nicola Zanotti (sciabola) e Dario Chiadò (spada).

Nel fioretto maschile la stella azzurra sarà l’acese Daniele Garozzo, numero 2 del ranking mondiale, con l’acese oro e argento olimpico (Rio 2016 e Londra 2012) che proverà a bissare il titolo vinto nel 2017 a Tbilisi.

Il campione acese delle Fiamme Gialle aveva disertato gli Assoluti della settimana scorsa a Courmayer per recuperare al meglio dalla protusione discale che lo aveva bloccato in allenamento. «Fortunatamente ho recuperato - ci dice il “dottor” Daniele Garozzo - e adesso posso affrontare al meglio gli Europei e l’appuntamento con i Mondiali che si svolgeranno dal 15 luglio al Cairo».

Il modicano Giorgio Avola (fioretto) in Turchia farà solo la prova individuale



Al suo fianco Daniele Garozzo avrà Alessio Foconi, il n° 3 al mondo e il vincitore di due tappe di Coppa del Mondo e il giovane Tommaso Marini. Solo per la prova individuale in azzurro ci sarà invece il modicano Giorgio Avola, mentre per la prova a squadre il terzetto azzurro sarà composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi e il giovane Guillame Bianchi nel 2022 è salito tre volte sul podio della Coppa del Mondo.

La catanese Rossella Fiamingo, doppia iridata e argento e bronzo olimpico nella spada



La Sicilia vestirà l’azzurro nella spada femminile con Alberta Santuccio vincitrice quest’anno in Coppa del Mondo a Budapest e argento a Katowice e la doppia iridata Rossella Fiamingo. Nella prova a squadre dove nel 2021 l’Italspada donne ha vinto il bronzo ai Giochi di Tokyo, ci saranno le protagoniste di questa impresa in Giappone: Fiamingo, Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola.

La spadista catanese Alberta Santuccio quest'anno protagonista in Coppa del Mondo: 1 oro e 1 argento



Gli Europei Assoluti tornano tre anni dopo l'ultima volta quando, a Dusseldorf 2019, l'Italia conquistò 10 medaglie di cui due d'oro firmate dai fiorettisti Alessio Foconi (fu doppietta maschile, con il secondo posto di Daniele Garozzo) ed Elisa Di Francisca (sullo stesso podio terza Alice Volpi), due d'argento e sei di bronzo.

