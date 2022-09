Europei: Italia-Grecia 81-85

ROMA, 03 SET - Prima sconfitta per l'Italia agli Europei. Dopo la rotonda vittoria contro l'Estonia, gli azzurri vengono sconfitti 85-81 dalla Grecia di un mostruoso Giannis Antetokounmpo (25+11). L'Italia, sotto per tutti i 40', per tre volte finisce in svantaggio in doppia cifra e per tre volte rientra grazie a Fontecchio (26), Polonara (14+11) e Tonut (13) flirtando con una straordinaria rimonta dal -15: la tripla di Fontecchio sul 81-84 che varrebbe il pareggio si ferma sul ferro. L'Italia tornerà in campo lunedì sera contro l'Ucraina.

