Europei nuoto,25 km cancellata: Len "ci scusiamo con gli atleti"

ROMA, 20 AGO - "A causa di un'emergenza scaturita dalle condizioni meteorologiche, sia i capi arbitri che la sicurezza hanno deciso di interrompere immediatamente le gare per salvaguardare l'incolumità degli atleti e degli ufficiali di gara sul percorso". Comincia così il comunicato della Len sulla cancellazione della 25 km maschile e femminile di nuoto nelle acque libere degli Europei di Roma. "LEN deve scusarsi con tutti gli atleti partecipanti per questa gara, che hanno lavorato duramente per essere pronti per questo evento, per non essere in grado di determinare la classifica finale, nonostante la gara si sia svolao in condizioni estreme - si legge ancora nella nota -. Secondo i principi della Len, gli atleti e la sicurezza dei funzionari prevale in ogni circostanza".

