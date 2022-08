ROMA, 21 AGO - L'azzurra Ginevra Taddeucci vince la medaglia d'argento nella 10 km in acque libere femminile degli Europei di nuoto di Roma, oggi in scena a Ostia. Oro per la tedesca Leonie Beck, bronzo per la portoghese Angelica André.

